Si calma il vento e arrivano le piogge in Sicilia

Dopo il caldo asfissiante di ieri, alimentato dalle forti raffiche di scirocco che hanno battuto soprattutto la Sicilia Occidentale, quella odierna dovrebbe essere una giornata decisamente diversa da un punto di vista meteorologico.
Le previsioni preannunciano, infatti, una diminuzione delle temperature, ma anche l’arrivo delle piogge. Secondo il bollettino della Protezione Civile Regionale, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati deboli. In particolare, si attendono fenomeni piovosi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Non dovrebbero esserci, tuttavia, situazioni di particolare rischio idrogeologico come avvenuto in questi giorni nelle regioni del centro-nord.
Sabato e domenica dovrebbe tornare il sole: di conseguenza, l’ultimo fine settimana di agosto dovrebbe regalare ancora caldo e bel tempo ai siciliani.