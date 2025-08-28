Mazara, Domenico Cusumano si aggiudica la maratona notturna di scacchi

Si è conclusa con successo alle prime luci dell’alba presso la gelateria Mucho Gusto dei fratelli Gaspare e Vito Di Salvo la 27a edizione della Maratona notturna di Scacchi. Organizzata dallo Scacco Club Mazara con il patrocinio del Museo Nazionale degli Scacchi, Il torneo a carattere promozionale è stato diretto dall’arbitro Nino Profera. Le gare hanno visto i dodici finalisti darsi battaglia con la formula all’italiana su undici turni di gara. Con una condotta accorta, vince il favorito dai pronostici Domenico Cusumano che con dieci vittorie e una patta conclude a 10,5. A seguire la giovane promessa Richard Slesarev con dieci punti e Mariangela Laudicina con sette. Per le classifiche scolastiche da segnalare le ottime prestazioni di Salvatore Burzotta, Marco Signorello e Francesco Sciacca.