Lotto: premi ad Acicastello ed Erice

La dea bendata torna a baciare la Sicilia, attraverso il gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 26 agosto, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta: tre ambi e un terno sono valsi 13.750 euro a un giocatore di Acicastello, in provincia di Catania, in via Nazionale, stessa sorte a Erice, in provincia di Trapani, per un colpo da 9.250 euro nella ricevitoria di via Cosenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 848,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.