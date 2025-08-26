Pantelleria, lo sbarco di un gruppo di migranti a Scauri VIDEO

Agosto si conferma un mese di grande movimento nel Mediterraneo, con diversi equipaggi salpati dalla coste nordafricane per raggiungere le regioni meridionali dell’Europa e cominciare una nuova vita. Un gruppo di bagnanti, che si trovava a Pantelleria, nella zona di Scauri, si è ritrovato ieri, nel primo pomeriggio, ad assistere allo sbarco di circa 25 migranti, approdati sull’isola a bordo di un piccolo gommone.

“Sono sbarcati, sono scesi tutti. Dopo circa un’ora noi siamo andati via ed abbiamo visto che erano tutti ragazzini, anche due ragazze, giovani, e felici, felicissimi ed increduli di avercela fatta”, racconta un testimone dell’episodio che ha anche ripreso la scena con un breve video che ha girato alla nostra redazione (qui il link). Poco dopo sono arrivate sul posto le forze dell’ordine per le procedure di identificazione previste dalla legislazione vigente in materia di immigrazione.