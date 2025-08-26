Forte scossa di terremoto in mare: magnitudo di 4.7 ML

Una forte scossa di terremoto è stata rilevata questa mattina, poco dopo le 6, dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel tratto sud ovest del Tirreno, con una magnitudo pari a 4.7 ML. Fortunatamente, la distanza di oltre cento chilometri dai centri abitati, ha fatto sì che non ci siano stati danni a cose o persone. La zona più vicina all’epicentro, la fascia costiera occidentale del trapanese, non ha subito alcuna conseguenza dal sisma.