Verso l’inizio dell’anno scolastico, in Sicilia si comincia il 15 settembre. Niente “ponti” fino a dicembre

Si avvicina l’inizio della scuola. Per gli studenti l’avvio delle attività didattiche è fissato, per quanto riguarda la Sicilia, per lunedì 15 settembre, con le ormai consuete attività di accoglienza e un orario scolastico verosimilmente ridotto nella prima settimana, in modo da favorire un ritorno graduale dei ragazzi nelle aule in un periodo che, da un punto di vista meteorologico, sarà ancora segnato da temperature estive. La fine dell’anno scolastico in Sicilia è, invece, fissato per sabato 9 giugno (venerdì 8 per chi fa la settimana corta).

Per gli insegnanti, come sempre, il lavoro inizia prima. Già questa settimana molti ricominciano con gli esami di riparazione riservati ai ragazzi che hanno chiuso lo scrutinio di giugno con qualche debito in alcune discipline. Dal 1° settembre si riparte con i collegi docenti, le riunioni di dipartimento e le altre attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda i potenziali “ponti”, il calendario 2025/2026 è meno generoso del suo predecessore. Il 1° novembre – festività di Ognissanti – cade di sabato, che ormai, con la diffusione della “settimana corta”, è comunque un giorno in cui solitamente le aule restano vuote. Conseguentemente, il 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, cadrà di domenica.

Va meglio per l’Immacolata: l’8 dicembre, sarà infatti, un lunedì e ci sarà la possibilità di prolungare il week end di una giornata. A seguire le festività natalizie che in Sicilia comporteranno uno stop alle attività didattiche dal 23 dicembre al 7 gennaio. Curiosamente il sabato di Carnevale coinciderà con San Valentino (il 14 febbraio), mentre la quaresima avrà inizio il 18 febbraio con il mercoledì delle Ceneri. La Settimana Santa arriverà un po’ prima rispetto al 2025 e le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile.

La festa della Liberazione, il 25 aprile, cadrà di sabato, mentre quella dei lavoratori, il 1° maggio, sarà di venerdì. Si chiude il 2 giugno con un potenziale bel ponte per la Festa della Repubblica, che coincide con un martedì.