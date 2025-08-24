Trapani, si presenta il FUTURO. Auspici e prime reazioni

Sabato 23 agosto 2025 è stato ufficialmente presentato a Trapani il nuovo movimento politico denominato FUTURO. L’evento si è svolto presso l’hotel Baia dei Mulini, un luogo suggestivo scelto per sottolineare il legame con il territorio. La presentazione, dicono i fautori del movimento, ha segnato l’inizio di un percorso politico volto a costruire un cambiamento concreto per la città e l’intera provincia. FUTURO è guidato dall’imprenditore romano Valerio Antonini, noto per il suo impegno sportivo e imprenditoriale locale, in particolare come proprietario del Trapani Calcio e del Trapani Shark Basket. Antonini ha sottolineato durante il suo intervento la necessità di un cambiamento strutturale, dichiarando che «lo Sport da solo non basta» e richiamando l’importanza di risolvere problemi infrastrutturali come la gestione dell’acqua, dei rifiuti e il rilancio del turismo. La missione del movimento si fonda su valori di trasparenza, partecipazione e radicamento nei bisogni reali della collettività, dichiarano i promotori. Tra le priorità indicate ci sono il rifacimento della rete idrica, la gestione dei rifiuti, il decoro urbano, la riqualificazione delle periferie, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, nonché la promozione di opportunità lavorative per i giovani. Particolare attenzione viene inoltre data all’Università come hub di attrazione attraverso corsi legati alle attività marine.

Al fianco di Antonini si sono presentati anche: il generale in pensione Geremia Guercia, che ha posto l’accento sui valori della legalità e della trasparenza come motori di sviluppo, la segretaria Antonella Granello e il consigliere comunale Tore Fileccia, il quale ha sottolineato l’importanza della politica come servizio alla cittadinanza e ha invitato alla partecipazione attiva di tutti. La giornata è stata strutturata in due momenti principali: la mattina dedicata alla presentazione del movimento, della sua visione e degli esponenti, e il pomeriggio, a partire dalle ore 18, con un incontro al T-Club per permettere ai cittadini di confrontarsi direttamente con i promotori e aderire al tesseramento del movimento, che si propone come realtà aperta e inclusiva. Il claim scelto per il movimento, «Il futuro non si aspetta, si costruisce», sintetizza l’obiettivo di un cambiamento partecipato e attivo, che ha come slogan #MAKETRAPANIGREATAGAIN per rilanciare Trapani come città dinamica e attrattiva.

Non sono mancate le reazioni politiche. Dario Safina, deputato regionale in quota PD, ha così commentato sui social:

Si presenta ‘Futuro’ il nuovo movimento politico di Valerio Antonini. Lo stesso che non più tardi di un anno fa ricevette dalla Regione siciliana un finanziamento di 300 mila euro per la squadra del Trapani calcio. Lo stesso che ha accettato senza batter ciglio quelle somme che a lui e solo a lui e a nessun’altra squadra e società siciliana, sono state destinate. Ricordo che dagli studi di Telesud ebbi a dire a questo proposito che la norma era un errore, frutto dell’arroganza del presidente Schifani, e che avrebbe potuto pensarsi ad un fondo da destinare a tutte le formazioni Siciliane che militano nei massimi campionati, attraverso un trasparente sistema di sponsorizzazione. Ora io mi chiedo e chiedo al presidente Antonini visto che da oggi si candida a guidare politicamente la città di Trapani, che spazio ha la questione etica nel suo programma elettorale? Con quale soggetto politico interloquiremo da domani? Potremo contare su un nuovo organismo politico che con senso etico e di responsabilità politica, è pronto a restituire il denaro pubblico rinunciando così a favoritismi e atti ad personam per il bene della collettività? In politica la domanda è più che lecita e pertinente. Perché, anche se dall’altra parte del fiume, avere una nuova forza politica in città, con un adeguato profilo etico, potrebbe animare un dibattito pubblico, che molto spesso è solo incentrato sulla polemica.

Botta e risposta sui social anche fra il Presidente Antonini e l’assessore del comune di Trapani Lele Barbara. Antonini risponde ad una stories sui social dell’assessore, in cui ironicamente si mostra con un rasoio in mano e commenta la nascita del movimento. Ma la replica di Barbara non si fa attendere e risponde, punto su punto, al post di Antonini. Ecco le precisazioni dell’assessore:

Caro presidente, illuminato fino a qualche mese fa, ormai irriconoscibile ombra di quello che è stato sino al febbraio 2025. Penso che nessuno nasca “unto dal Signore” ma ormai stai superando te stesso. Sono felice che tu mi abbia ancora una volta insultato, tramite social, perché dimostri di essere ossessionato dalle nostre persone, d’altronde senza fare polemica cosa faresti tutto il giorno? Da oggi, non sei più il presidente di due club sportivi bensì un soggetto politico che dopo aver detto di non essere interessato a farlo, adesso annuncia di voler guidare la città. Sono quindi pienamente legittimato a risponderti, cosa che in questi mesi non ho fatto, e che farò soltanto oggi. Anzi, ne approfitto per augurare buona fortuna al Movimento “Futuro”.

Dobbiamo però spiegare alcune cose alla straordinaria e giovane platea presente oggi (🤭), nonché ai fondatori del movimento, seduti al tuo fianco e forse non a conoscenza di alcuni passaggi. Riassumiamo…

1) Ti confermo che il Comune di Trapani sta completando l’iter per candidare alla Regione il progetto per il condizionamento del palazzetto dello sport, dunque smettila di diffondere falsità e minacciare;

2) Ti confermo che confondi ormai continuamente le regole della pubblica amministrazione con quelle del mondo privato, anche perché non avendo idea di come funzioni la burocrazia, non comprendi la bolgia infernale degli uffici pubblici;

3) Confermo che il tuo arrivo a Trapani è stato fondamentale per salvare i due principali club, non credo che qualcuno possa dire l’opposto, di questo ti darò sempre merito;

4) Inorridosco quando scrivi che avrei passato gli ultimi due anni a sperare di farmi accompagnare in aereo privato, davvero esilarante: abbiamo viaggiato insieme una sola volta, peraltro su tuo invito (con tanto di foto che hai voluto fare, ricordi??!!), per andare a Bologna in occasione di gara 4 di finale promozione. Non è bello rinfacciare le cose, diffondendo bugie al sol scopo di aizzare donne e uomini che ancora credono in te, cosa che io ormai non faccio più e che a breve diventerà il principale pensiero degli ultimi trapanesi illusi;

5) Non imito proprio nulla, io una lista civica l’ho già fatta nel 2023, che ha raccolto tantissimi consensi e si è piazzata al secondo posto nella coalizione formata da 10 liste che ha poi vinto le elezioni: la democrazia non è mai un’imitazione, caro presidente;

6) Insisti nel dire che siamo brutti e cattivi e che non ti vogliamo: SBAGLIATO! Semplicemente, trattiamo tutti allo stesso modo ed appena abbiamo ribadito e SCRITTO che le regole vanno rispettate, hai cominciato ad inveire nei nostri confronti provocando gravi criticità, specialmente tra i tifosi che non comprendono cosa stia accadendo. Perché non spieghi agli oltre 3 mila abbonati Shark che semplicemente devi pagare le bollette di luce, acqua e tari come fanno tutte le altre società di Trapani e come previsto dal contratto che TU hai firmato? Continui a dire di “andare via”, minacciando continuamente e volendo tenere tutti sulle spine per non si sa quale motivo. Con me, però, non funziona: ti ho conosciuto meglio di chiunque altro, non puoi prendermi in giro.

Io non rinnego i bei momenti vissuti insieme, senza mai prevaricare dal rapporto istituzionale, tu invece sai solo insultare. Fermati finché ne sei in tempo, a breve sarà troppo tardi. Mantieni un profilo basso e rispetta le istituzioni come ti è già stato suggerito in Prefettura. Occupati di sport, io continuerò a rispettarti come presidente dei due club di calcio e basket ma spiegherò uno ad uno a chi si fa abbindolare dalle tue parole, che di sostanza ce n’è poca. A partire dai 250 presenti stamani.

PS: magari guardandomi non trasmetterò gioia ed allegria ma di certo io, diversamente da te, conosco la storia dello sport trapanese che è cominciata molto prima del tuo arrivo, come ti ho sempre detto. Evito di confrontare il numero di partite seguite dal vivo da parte mia perché, per te, sarebbe un confronto impari.

Grazie a chi continua ad insultare, devolverò in beneficienza i vostri risarcimenti.

Buona fortuna, ne avrai bisogno.

Facile pensare che siamo solo all’inizio di dibattiti molto accesi anche e soprattutto con l’amministrazione Tranchida. I social continuano ad essere palcoscenico di proposte, sfottò e insulti più o meno velati. Gli obiettivi del movimento FUTURO sembrano ambiziosi e rispondono a logiche di trasparenza che dovrebbero essere alla base di tutti i partiti e i movimenti politici. Niente di nuovo all’orizzonte o vera (o presunta) rivoluzione culturale?