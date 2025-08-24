Presidenza del Tribunale di Marsala, Bruno Fasciana presenta ricorso al Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si pronuncerà sul ricorso proposto nei confronti della nomina del Presidente del Tribunale di Marsala presentato da Bruno Fasciana. Lo scorso mese di luglio, come si ricorderà, si era insediato alla guida del Tribunale lilibetano Alfonso Malato, a sua volta nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, all’esito della seduta plenaria del 14 maggio che aveva accolto la proposta di nomina formulata dalla Quinta Commissione.

Al fine di contestare la deliberazione del CSM il dottore Bruno Fasciana, con il patrocinio degli avvocati Mario Serio e Giuseppe Naccarato, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR- Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del CSM con cui è stato attribuito l’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Marsala al dottore Alfonso Malato, per asserita illegittimità per eccesso di potere e difetto di motivazione, nonché per violazione del testo Unico sulla dirigenza giudiziaria

Il presidente Alfonso Malato, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso ed eccepire la correttezza nonchè la legittimità della delibera del CSM con cui è stato nominato.

Nei prossimi mesi verrà fissata dal Presidente del TAR Lazio Roma l’udienza relativa al suddetto ricorso; in tale udienza il Giudice Amministrativo si pronuncerà sulle censure formulate da Fasciana, nonché sulle eccezioni degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia in merito alla correttezza del provvedimento di nomina del CSM, anche alla luce del curriculum professionale e delle spiccate attitudini direttive di Alfonso Malato, dal 2018 di Presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento, ove ha svolto anche le funzioni di Vicario del Presidente e, da ultimo, di Presidente facente funzioni.

Bruno Fasciana è, invece, presidente della quarta sezione penale del Tribunale di Palermo ed è, attualmente, l’unico candidato alla presidenza del Tribunale di Sciacca. Di conseguenza, le sorti relative alla direzione dei due uffici giudiziari (Marsala e Sciacca) potrebbero finire per intrecciarsi in base alle determinazioni che adotterà il Tar laziale.