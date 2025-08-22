Cinque lotti di mozzarella ritirati dai supermercati. Tracce di metallo nel prodotto della Granarolo

redazione

Cinque lotti di mozzarella ritirati dai supermercati. Tracce di metallo nel prodotto della Granarolo

Condividi su:

venerdì 22 Agosto 2025 - 09:47

Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la “possibile presenza di corpi estranei metallici”. Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. I lotti di mozzarella, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate (provincia di Monza e della Brianza), ma distribuiti in tutta Italia.

“Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto”, si legge sul sito del ministero.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta