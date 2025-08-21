Marsala, ancora l’incrocio di contrada Terrenove “protagonista”. Ferita una donna in un incidente stradale

Ieri pomeriggio di mercoledì 20 a Marsala nella contrada Terrenove Bambina, si è verificato un incidente stradale all’altezza del semaforo non nuovo per essere “testimone” di vicende analoghe.

Una donna è stata investita da una Lancia Ypsilon e dopo l’impatto, è rimasta a terra ferita. i testimoni hanno subito chiamato i sanitari del 118, che hanno prestato sul posto le prime cure prima di trasportare la donna in ospedale, dove sembra che la donna sia arrivata in condizioni non gravi.

L’incidente è l’ennesimo episodio di un incrocio molto pericoloso nel quali si registrano spesso incidenti, a volte per la dinamica maldestra degli automobilisti, talvolta invece per il fatto che il semaforo funziona male o è spento e le riparazioni spesso tardano ad arrivare.