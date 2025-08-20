Marsala avvia un “Patto d’Amicizia” con la città francese di Nogent-sur-Marne

Avviato un dialogo tra l’Amministrazione comunale di Marsala e quella di Nogent-sur-Marne, al fine di stringere un rapporto istituzionale tra le due città.

Al sindaco Massimo Grillo e al vicesindaco Giacomo Tumbarello la proposta è stata presentata da Violette Rallo – la famiglia è originaria di Marsala – delegata dal sindaco Jacques Martin. È stata la stessa Rallo, responsabile delle relazioni internazionali per l’Amministrazione di Nogent-sur-Marne, ad illustrare le peculiarità del Comune francese. “Saremo lieti di sottoscrivere un Patto d’Amicizia, hanno sottolineato Grillo e Tumbarello, nell’ambito di un progetto di scambi culturali più ampio che coinvolga le scuole e gli operatori turistici di entrambe le municipalità”. Presenti anche gli assessori Donatella Ingardia e Giuseppe Lombardo, è stata valutata l’opportunità di una videoconferenza con il sindaco francese, volta a definire le modalità di una futura collaborazione istituzionale.