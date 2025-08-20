La nomina di Annalisa Tardino divide anche il centro destra. Schifani annuncia ricorso al Tar

Annalisa Tardino è il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. A nominarla, come abbiamo riportato nelle edizioni di ieri del nostro giornale il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La nomina dell’ex eurodeputata della Lega ha però finito per dividere il centro destra siciliano, a cominciare dai vertici regionali.

Schifani impugnerà il provvedimento davanti al Tar

“Il Governo regionale procederà immediatamente ad impugnare, davanti al tribunale amministrativo, il relativo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare. La decisione è motivata da due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione Siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall’altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore”.

Durissime anche le prese di posizioni da parte del centrosinistra siciliano

“Questa maggioranza dà la priorità a come conquistare poltrone, mentre il porto di Palermo e l’intero sistema portuale della Sicilia meriterebbero ben altra visione. Nella posizione che esprimo non c’è nulla di personale contro la Tardino, che sarà anche un politico serio, ma la complessità del ruolo di vertice per l’Autorità portuale merita competenze specifiche”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Ancora una volta Matteo Salvini dimostra la sua arroganza istituzionale e la totale mancanza di rispetto verso la Sicilia”. Lo ha dichiarato questa mattina Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando la nomina di Annalisa Tardino, esponente della Lega, alla guida dell’Autorità portuale di Palermo.

“È l’ennesimo atto di prepotenza calato dall’alto – prosegue – privo di logica e di rispetto delle regole. Una nomina che non risponde ai criteri di competenza richiesti e che viene imposta senza il minimo coinvolgimento del Governo regionale, in violazione della legge”

Grande soddisfazione della Lega della Provincia di Trapani

“Con la nomina di Annalisa Tardino al vertice dell’autorità portuale per la Sicilia occidentale, decisa oggi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, si apre una fase nuova che sono certa potrà essere decisiva anche per la realizzazione del porto di Marsala. Ad Annalisa Tardino vanno le mie congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico. Sono certa che saprà affrontarlo con grande dedizione e capacità. L’esperienza maturata nel parlamento europeo l’aiuterà certamente a svolgere le funzioni di commissario per le quali è stata indicata”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega di Trapani.