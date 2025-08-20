Esplosione di gelosia: caccia all’ex compagno, caos in piazza a Trapani

Nel cuore del centro storico di Trapani si è verificato un episodio di forte tensione. Un giovane, spinto dalla gelosia, ha aggredito in piazza Scarlatti l’ex fidanzato della sua ragazza. Successivamente, ha colpito anche la giovane e chiunque cercasse di intervenire per fermarlo. L’episodio, che ha suscitato stupore tra i passanti in una zona molto frequentata, è stato contenuto grazie all’arrivo tempestivo della polizia, che è intervenuta nel giro di pochi minuti evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, che hanno prestato assistenza alla ragazza e l’hanno poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Il giovane è stato identificato e ora dovrà rispondere legalmente per quanto accaduto. Le cause del suo comportamento sembrano legate a vecchi rancori e motivi di gelosia. Le autorità stanno ancora svolgendo le indagini per fare chiarezza su tutta la vicenda.