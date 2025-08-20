Erice e Trapani, Fratelli d’Italia incontra i cittadini

Fratelli d’Italia sarà presente con due iniziative pubbliche nel territorio trapanese per promuovere le proprie campagne e per ascoltare la voce dei cittadini.

Il tema sarà “Giustizia e Sicurezza – non solo parole”, con l’obiettivo di illustrare le riforme che l’Italia aspetta da decenni e riaffermare l’impegno del partito per la legalità, l’ordine e la tutela dei cittadini.

Saranno presenti il senatore Raoul Russo, gli onorevoli regionali, amministratori locali e dirigenti di partito, che incontreranno la cittadinanza per un confronto diretto.

Gli appuntamenti sono:

• Erice, Lungomare Dante Alighieri (Spiaggia libera di San Giuliano) – dalle ore 10:30

• Trapani, Corso Vittorio Emanuele 1 (davanti Palazzo Cavarretta) – dalle ore 19:00

Durante le manifestazioni sarà inoltre avviata la raccolta firme contro il proliferare delle strisce blu e i nuovi aumenti tariffari su Trapani, una battaglia concreta che il partito intende portare avanti per difendere i cittadini da politiche vessatorie.

Le iniziative saranno anche un momento di ascolto delle esigenze della cittadinanza, per raccogliere segnalazioni, proposte e problematiche da tradurre in impegno politico e amministrativo.

Fratelli d’Italia invita la cittadinanza a partecipare numerosa: giustizia e sicurezza non devono restare solo parole, ma diventare fatti concreti.”