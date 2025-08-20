A 50 anni del diploma l’incontro tra gli studenti della della III A del Liceo Classico di Marsala

Dopo 50 anni dal diploma ( ma in realtà si incontrano ogni anno) si sono ritrovati i ragazzi e le ragazze della III A del Liceo Classico di Marsala.

Una serata di risate e di ricordi che hanno scaldato il cuore dei presenti con un pensiero a chi non c’è più. La vita ha portato tutti ad intraprendere strade diverse, ma durante la serata hanno tutti e tutte convenuto che, al di là del tempo e dello spazio, il sentimento che li ha uniti non è invecchiato, così come il loro spirito di giovani curiosi e sognatori.

Erano presenti: Ercole Alagna, Giovanna Bellissimo, Rosaria Campo, Graziella Caprarotta, Emilio Cavasino, Mariella Di Dia, Mariella Galfano, Bice Garziano, Giovanni Gaudino, Mariella Gerardi, Melina Licari, Leo Mannone, Caterina Martinez, Renzo Messina, Franca Pantaleo, Franco Parlavecchio, Pietro Parrinello, Ornella Petitto, Pietro Pipitone,,Lisa Salerno, Carlo Scuderi, Gianfranco Sieri, Giacomo Solazzo, Angela Sorrentino e Caterina Tumbarello