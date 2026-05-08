Bertolino: “I cittadini scelgano con attenzione chi eleggere in Consiglio comunale”. VIDEO

Daniele Bertolino, medico marsalese, è candidato al rinnovo del consiglio comunale nella lista Conpatti a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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La campagna elettorale è entrata nel vivo con la presentazione delle liste e con la designazione degli assessori, come si sta organizzando per la ricerca del suo consenso?

“Io chiedo una preferenza intorno al programma e ascoltando quello che la gente mi dice. L’ascolto è necessario per capire la direzione verso cui è rivolta la città”.

Lei è di origine della zona sud della città. Ha uno studio professionale in centro. Proprio nel centro della città come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Anche qui l’ascolto e l’esposizione del nostro programma sono al centro del mio impegno. Propongo non tanto il voto personale, quanto l’adesione ad un progetto per cambiare Marsala”.

Lei in quanto medico è chiaro che se eletto vorrà occuparsi del problema del settore sanitario. Tuttavia il comune ha competenze limitate in questo settore, lei su cosa spenderebbe il suo impegno?

“L’impegno sanitario è rivolto anche ad iniziative come per esempio rivolte a persone con disabilità a cui il comune può offrire soluzioni di tipo pratico. Ecco io rivolgerò la mia attenzione verso progetti per queste soluzioni. Inoltre vorrei occuparmi di cultura. Io sono da sempre interessato alle tematiche sociali che si possono sviluppare per esempio in teatro. Le tematiche giovanili sono al centro del mio impegno e il palco del teatro deve diventare una disciplina dove si realizza un rapporto tra cultura e sociale”.

Che ne pensa dei primi assessori che ha indicato Andraena Patti?

“Sono persone meritevoli di ricoprire incarichi istituzionali e che sono certo che li occuperanno con impegno e competenza”.

Se dovesse essere eletto ha pensato di avere un ruolo istituzionale all’interno dell’Aula?

“Mi hanno già accennato a commissioni di cui potrei fare parte. Per esempio sport, turismo e servizi sociali. In questa fase però vorrei dire ai cittadini di riflettere su come esprimere la loro preferenza nelle urne. Competenza e capacità ecco cosa i marsalesi debbono valutare prima di eleggere i propri rappresentanti a Sala delle Lapidi”.