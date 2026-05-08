“Vela & Salute 2026” approda a Castellammare del Golfo l’11 e 12 maggio

“Vela & Salute 2026” fa tappa a Castellammare del Golfo con il progetto itinerante promosso dalla Lega Navale Italiana, dedicato a sport, salute, inclusione, tutela ambientale e cultura della prevenzione. Nell’ambito dell’accordo nazionale con l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, sarà effettuata una veleggiata con le pazienti sulla barca della legalità “Boris Giuliano” L’appuntamento è previsto l’11 maggio 2026, dalle ore 9.30, nella sede nautica della Lega Navale di Castellammare del Golfo con una giornata dal tema “Vincere la paura di prevenire”, volta a promuovere corretti stili di vita attraverso informazione, consapevolezza e coinvolgimento diretto.

La quarta edizione

Giunto alla sua quarta edizione, “Vela & Salute”, quest’anno vede la partecipazione delle sezioni della Lega navale Italiana della Sicilia Occidentale con il coordinamento della delegata regionale, la professoressa Daniela Gemelli, compiendo il periplo della Sicilia e toccando 12 porti, con l’obiettivo di portare la sanità fuori dai contesti tradizionali e avvicinarla direttamente alle persone. L’iniziativa promuove la prevenzione multidisciplinare quest’anno con la presenza di nuovi partner di grande pregio quali: la Fondazione Marevivo Sicilia e l’Arnas Civico di Palermo, con il coordinamento scientifico della dottoressa Nicoletta Salviato, Direttore dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute.

Il progetto

Il progetto rientra nel programma nazionale “Mare di Legalità” con la staffetta tra le imbarcazioni confiscate alla criminalità ed affidate alle sezioni siciliane della Lega Navale: per la tappa di Castellammare del Golfo il 12 maggio dal porto partirà l’imbarcazione “Boris Giuliano”, che navigherà insieme a “Lion” e “Lady Marianna” e “Our Dream”, in un percorso che unisce sport, prevenzione sanitaria, educazione ambientale ed impegno civile. L’iniziativa, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, coinvolge gli studenti del Polo Statale “Piersanti Mattarella” con protagonisti gli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica (ex Nautico) del Polo “Piersanti Mattarella”, impegnati in attività formative e di navigazione come ambasciatori di legalità, sostenibilità e salute. Spazio è dedicato anche alle attività in mare rivolte ai soggetti fragili, con momenti di informazione sanitaria ed educazione ambientale. Centrale il tema dell’inclusione delle persone con disabilità attraverso la velaterapia, che rende il mare uno spazio accessibile e di benessere.

Le tematiche

Saranno trattati temi come la donazione degli organi, il primo soccorso, lo screening oncologico e la fibromialgia, dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia spesso invisibile, anche grazie al contributo dei referenti AISF. La salute sarà affrontata in chiave multidisciplinare, comprendendo ambiti oncologici, andrologici e cardiovascolari, oltre all’educazione al primo soccorso e alla donazione. La sostenibilità ambientale sarà al centro delle attività curate da Marevivo, mentre la Società Italiana di Andrologia (SIA) svolgerà attività di sensibilizzazione, promuovendo la prevenzione in ambito andrologico. L’incontro delll’11 maggio 2026 nella sede nautica della Lega Navale di Castellammare del Golfo si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Fausto e del dirigente scolastico del Polo statale “Piersanti Mattarella”, Giuseppe Lo Porto. Ad introdurre i lavori saranno Giuseppe Stabile, presidente della sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale, e Daniela Gemelli, delegata regionale Lega Navale Italiana per la Sicilia occidentale. Seguiranno gli interventi di Nicoletta Salviato direttrice dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e Giuseppe Santangelo, direttore di Neuropsichiatria Infantile, che approfondiranno i temi della prevenzione, della diagnosi precoce e della promozione di corretti stili di vita.

I giovani protagonisti

«Un messaggio forte e concreto, soprattutto per i giovani perché prevenzione e corretti stili di vita, rispetto dell’ambiente e legalità devono procedere insieme. Attraverso il mare riusciamo a costruire esperienze formative autentiche, offrendo strumenti reali per comprendere l’importanza del rispetto delle regole e della tutela dell’ambiente – sottolinea il presidente della sezione di Castellammare del Golfo della Lega navale, Giuseppe Stabile –. Il coinvolgimento diretto rende i giovani protagonisti di un percorso di crescita che unisce competenze, consapevolezza e responsabilità sociale, con particolare attenzione ai più deboli». “Vela & Salute 2026”, alla sua quarta edizione, si conferma un’iniziativa di valore sociale, capace di coniugare educazione, prevenzione e inclusione in un unico percorso dove il mare diventa strumento di benessere e opportunità, portando avanti il messaggio che salute, legalità e rispetto dell’ambiente sono valori da costruire insieme, a partire dalle nuove generazioni.