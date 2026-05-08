“38° Parallelo”, torna a Marsala la rassegna tra libri e cantine

La rassegna letteraria “38° Parallelo – tra libri e cantine”, ideata e diretta da Giuseppe Prode, torna a Marsala dal 20 al 23 maggio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio. L’obiettivo è costruire un dialogo multidisciplinare tra poeti, giornalisti e scrittori, offrendo nuovi punti di vista sulla società contemporanea. Il tema scelto per la decima edizione è “Fondata sulle culture”, ispirato alla lezione di Gustavo Zagrebelsky e incentrato sull’idea di cultura come fondamento della libertà e della convivenza civile. La giornata conclusiva del 24 maggio si svolgerà invece a Racalmuto, presso la Fondazione Leonardo Sciascia, nel segno dell’eredità intellettuale dello scrittore.

L’apertura tra accoglienza e musica

Il festival si apre mercoledì 20 maggio alle ore 18 al Teatro Comunale Eliodoro Sollima con l’incontro “Fondata sull’accoglienza”, che vedrà protagonista l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice in dialogo con il giornalista Nuccio Vara. La prima giornata proseguirà alle 21.15 con il concerto di Simona Norato, cantautrice e polistrumentista palermitana con numerose collaborazioni nel panorama musicale italiano.

Cantine Florio e il dialogo internazionale del Mediterraneo

Giovedì 21 maggio alle 18 le Cantine Florio ospiteranno un incontro internazionale realizzato in collaborazione con COPEAM e la trasmissione “Mediterradio”, che metterà a confronto emittenti radiofoniche di diversi Paesi del Mediterraneo, tra cui Rai Sicilia, Radio France Corsica, Radio Tunisienne e TRT. In serata, alle 21.15, alla Sala Don Bosco, è prevista la proiezione della web serie “Marsala: mille volti, una storia”, prodotta dal Liceo Giovanni XXIII–Pascasino, seguita dal docufilm “Come se non ci fosse un domani” di Matteo Keffer, prodotto da Paolo Virzì e Motorino Amaranto.

Poesia, memoria e cronaca per leggere il presente

Venerdì 22 maggio sarà dedicato alla poesia con un incontro all’Auditorium Santa Cecilia – Chiesa del Purgatorio. Andrea Accardi dialogherà con le autrici Marilena Renda (Premio Strega Poesia Giovani 2025), Letizia Polini e Mariagiorgia Ulbar. Sabato 23 maggio, alle 11 al Parco Archeologico di Lilibeo, si terrà l’approfondimento “La cultura della parola, della memoria e della cronaca”, moderato da Vincenzo Figlioli con interventi di Attilio Bolzoni, Vito Catalano, Massimo Russo, Bianca Stancanelli e Francesco La Licata. Il gran finale è previsto domenica 24 maggio a Racalmuto, nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia, con un incontro che vedrà protagonisti Vito Catalano, Edith Cutaia, Antonio Di Grado e Paolo Squillacioti. Per l’occasione sarà registrata una puntata del programma “La lingua batte” di Radio Rai 3.