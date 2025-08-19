Polizia di Stato, gli interventi effettuati nel fine settimana di Ferragosto

Di seguito alle determinazioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, in occasione del lungo fine settimana di Ferragosto, la Polizia di Stato, attraverso le diverse articolazioni e specialità operanti sul territorio della Provincia di Trapani, ha intensificato le attività di controllo del territorio, prevenzione e contrasto dei reati, tanto quelli di natura predatoria – che di solito fanno registrare un incremento proprio durante la stagione estiva – quanto di tutte quelle attività illecite connesse alla massiccia presenza di turisti ed avventori presso gli esercizi pubblici nonché lungo le arterie stradali della provincia.

Il piano messo in campo dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore ha puntato, dunque, alla realizzazione di dedicati servizi a tutela dei cittadini ma anche a garanzia delle attività commerciali che, come noto, in giornate estive come il Ferragosto, fanno registrare un boom di presenze.

Sono stati, pertanto, potenziati i controlli grazie al dispiegamento di un maggior numero di pattuglie, tanto sul territorio del capoluogo quanto, in provincia, nei comuni sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza.

I servizi effettuati su tutto il territorio



I servizi hanno prodotto risultati importanti: 20 i servizi dedicati svolti nel capoluogo e nella provincia, ben 52 le pattuglie impiegate durante i quattro giorni, quasi 1.000 i soggetti sottoposti a controllo, 520 i controlli sui veicoli e decine i verbali per infrazioni al codice della strada elevati.

In tale contesto, proprio nella serata del 14 agosto, a Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. ha identificato e denunciato per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, danneggiamento, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, percosse e getto pericoloso di cose, due soggetti resisi responsabili di una vera e propria aggressione nei confronti di un cittadino marocchino, nonché, nella serata di ieri, personale delle Volanti ha arrestato una donna che, in stato di ubriachezza, creava disordini all’interno di un bar del capoluogo.



