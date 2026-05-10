“Millenium”: Classe dell’Itet-Industriale in visita a Marsala C’è

Un gruppo di studenti di varie classi dell’Istituto Tecnico “Garibaldi” e Industriale di Marsala, al termine del percorso volto a collaborare nella redazione del giornale d’Istituto “Millenium”, ha fatto visita agli studi di Marsala C’è e itacanotizie.it, testate che fanno parte del gruppo Publinews – assieme al settimanale “C’è in Città” e Marsala Live – che pubblica “Millenium” tra le sue pagine. I ragazzi, guidati dai docenti Achille Sammartano e Antonella Genna, incuriositi hanno rivolto varie domande ai giornalisti sulla professione, sul reperimento delle notizie, sull’impaginazione e stampa di un giornale, proponendo anche uno sguardo più attuale, più social e digitale sul mondo dell’informazione che è in continua evoluzione, soprattutto rispetto a quando il nostro quotidiano nacque 23 anni fa, nel 2003 come free press delle città di Marsala e Petrosino. Gli studenti hanno dimostrato come sia importante, sin da giovanissimi, interessarsi al bene comune, perchè il futuro della propria città appartiene a loro e dovranno prendersene cura.