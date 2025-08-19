Marsala, denunciato un uomo che sversava rifiuti in strada. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani, hanno denunciato un 49enne di Marsala per trasporto e gestione illecita di rifiuti.



Durante un servizio di controllo del territorio in aree di interesse naturalistico, i militari hanno notato un autocarro che, dopo aver percorso una strada interpoderale, si fermava in un’area isolata per scaricare i rifiuti di materiale edile e di risulta.

Il conducente del mezzo alla vista dei militari intervenuti si dava alla fuga e, con la sponda del mezzo ancora abbassata, disseminava parte dei rifiuti lungo il suo percorso venendo poco dopo bloccato dai carabinieri che procedevano al sequestro del mezzo e del relativo carico.