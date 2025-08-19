Le penali previste in caso di inadempimento sulla costruzione del Ponte sullo Stretto. Ecco le cifre

redazione

Le penali previste in caso di inadempimento sulla costruzione del Ponte sullo Stretto. Ecco le cifre

Condividi su:

martedì 19 Agosto 2025 - 05:39

L’atto aggiuntivo al contratto tra la Società Stretto di Messina e la Eurolink per la realizzazione del Ponte sullo Stretto – e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari in Sicilia e Calabria – prevede penali sia per la parte pubblica che per i privati in determinati casi che comportino blocchi nel completamento dei lavori.

Le cifre sono incluse nell’atto aggiuntivo al contratto tra la Società Stretto di Messina e la Eurolink per la realizzazione dell’infrastruttura.

L’atto in questione entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la registrazione della Corte dei Conti.

Ponte sullo Stretto, ecco in quali casi sono previste penali

L’atto ingiuntivo prevede penali pari al 5% degli interventi non eseguiti fino a un massimo di quattro quinti del valore del contratto in caso di blocco dei lavori per responsabilità della Stretto di Messina o nel caso di recesso da parte della Società.

La società specifica che si tratta “della metà del valore (10%)”. Il documento prevede, a tutela dell’interesse pubblico, “penali anche a carico del Contraente generale in caso di inadempimenti contrattuali che possono arrivare a superare ampiamente il milione di euro per ogni giorno di ritardo”. In più, è prevista anche una “cauzione di oltre 650 milioni di euro” a garanzia degli impegni del Contraente generale in caso di inadempimento.

La committente dell’opera: “Il contraente generale dovrà pagare un milione di euro per ogni giorno di ritardo e versare una cauzione di 650 milioni”. Bonelli: “Anomala la firma dell’atto in attesa del parere della Corte dei conti”

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta