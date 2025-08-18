Marsala, un gruppo di cittadini segnala le inefficienze e i pericoli nella strada vicino allo stadio di Paolini

Il gruppo sei di contrada Casazze… Paolini…. Bufalata.. Matarocco… Perino., si rivolge al sindaco di Marsala, Massimo Grillo al fine di contribuire al miglioramento e alla vivibilità delle contrade lilibetane: in Contrada Casazze, a partire dal civico 203 fino alla traversa che conduce allo stadio di calcio Paolini, l’impianto di illuminazione pubblica si interrompe bruscamente, lasciando prive di luce 3-4 abitazioni residenziali lungo tale tratto.

Questa circostanza comporta criticità di rilievo, rischio per l’incolumità e la sicurezza pubblica, poiché il buio espone pedoni e residenti a pericoli, Incremento di episodi di degrado urbano, con aumento degli ignoti incivili che abbandonano rifiuti in maniera incontrollata nell’area non illuminata; compromissione del decoro e della qualità della vita nella contrada, che resta esclusa dalla continuità del servizio di illuminazione.

Alla luce di quanto sopra, si richiede pulizia immediata dei bordi strada, con rimozione dei rifiuti presenti e ripristino del decoro urbano, un intervento urgente di estensione dell’impianto di illuminazione a copertura dell’intero tratto residenziale tra Contrada Casazze 203 e la traversa dello stadio Paolini, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, pulizia e vivibilità delle contrade.