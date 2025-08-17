La scomparsa di Pippo Baudo, il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo a lutto per la morte di Pippo Baudo, scomparso a 89 anni. vi proponiamo alcune reazioni social di personaggi che hanno espresso un profondo cordoglio.

“Ciao Pippo, con te si spenge la tv, la tv che hai inventato, che hai fatto con amore e genio, quella tv dove hai creato cantanti e comici. Ti sono grato prima come spettatore poi immeritatamente come collega. Ciao Maestro”, scrive Carlo Conti.

“Buon viaggio Pippo…. grazie per tutto. Non trovo le parole, mi sembra di sminuire cosa sei stato e quanto tutti noi ti dobbiamo molto. Grande, immenso, inarrivabile”, è il ricordo social di Antonella Clerici“

Ciao al mio secondo papà”, scrive affranta Laura Pausini condividendo la foto del suo Festival di Sanremo vinto nel ’93 nella sezione Nuove Proposte. “Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio – aggiunge la cantante in un altro post -. Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai.

Ciao Pippo, non ci posso davvero credere…”, scrive Alba Parietti incredula. “Con te si chiude definitivamente un’epoca – aggiunge – Sei stato il più grande, sei stato la Televisione. Il maestro di tutti: duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità. Io ti sarò sempre grata, nel bene e nel male, per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto. Mi dispiace, Pippo. Mi dispiace sinceramente. Mi dispiace. Sono attonita e disorientata. Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, di cui però sarà impossibile fare a meno. Una montagna impossibile da scalare. Ciao Pippo, buon viaggio. Mancherai a questa televisione, ai telespettatori, e tanto anche a tutti noi che l’abbiamo fatta e che ti dobbiamo dire grazie,

Dai social arriva anche il ricordo di Valeria Marini: “Non ci sono parole per descrivere la tua grandezza. Le stelle sanno. Brillerai per sempre”. “Sei stato il mio MAESTRO. Non ti dimenticherò mai!!! Buon viaggio Pippo”, il saluto di Simona Ventura. “Cresciuta con te, con la tua tv intelligente, garbata, mai banale e generosa verso i giovani. La nostra cassettiera fu un regalo bellissimo di Natale per tutti noi, ci divertimmo, ballammo e mi chiedesti dell’amore e di quanti figli avevo. Pensa Pippo oggi te ne vai e la mia bambina compie otto anni Ti dobbiamo tutti tanto, ti voglio bene Pippo”, scrive Caterina Balivo.

“Ciao caro grande Pippo. Ti ho voluto tanto bene e me ne hai voluto tu e io lo sentivo e mi riempiva di gioia – il ricordo social di Jovanotti – Conoscerti e lavorare con te è stato ‘fantastico’, sei stato un gigante del fare spettacolo e un uomo splendido colto affettuoso generoso divertente appassionato e magico. Ogni tua lezione per me è stata un regalo prezioso, nessuno come te c’è mai stato in tv e nessuno ci sarà mai più. Gli aneddoti sulle nostre avventure insieme sono tra i preferiti quando sono in compagnia. Sei stato un mito della nostra cultura popolare. Hai vissuto una grande vita, ci mancherai. Un abbraccio a Tiziana. Grazie di tutto Pippo! Grazie”.

“Ciao Pippo, Il più grande di tutti – sentenzia Alberto Matano – Hai accompagnato le nostre vite con la tua tv fatta di genio, passione e rispetto. Grazie Pippo”. “Il numero uno, fino alla fine….Ciao Pippo”, scrive Salvo Sottile.

“Sono molto addolorato – afferma Gianni Morandi – Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico…Io, personalmente, gli devo molto, mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli anni ‘80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene”.