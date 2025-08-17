Abbandonare rifiuti per strada diventa reato penale. Lo prevede un nuovo decreto in vigore dallo scorso 8 agosto

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade è reato punibile con sanzioni amministrative e penali. E’ stata accolta la richiesta della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Sono state ascoltate dal Governo le nostre proposte – afferma in una nota Antonello Fiore (Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale) di inasprire le pene nei confronti di chi abbandona i rifiuti per strada. Avevamo apprezzato l’emendamento, nell’ambito della discussione in Commissione parlamentare sulle modifiche al Codice della Strada, che prevede un inasprimento delle pene con il ritiro della patente per chi abbandona un animale e avevamo proposto che la sanzione amministrativa interdittiva della sospensione o della revoca della patente di guida, potesse essere prevista anche per chi abbandona rifiuti lungo le strade e nelle campagne”.

La Società Italiana di Geologia Ambientale lo afferma in una nota dove dichiara di avere chiesto l’inasprimento delle pene con motivazioni precise.

“Avevamo proposto che la sanzione amministrativa interdittiva della sospensione o della revoca della patente di guida, potesse essere prevista anche per chi abbandona rifiuti lungo le strade e nelle campagne. In quella circostanza ci fu comunicato che si sarebbe avviato un consulto con Ufficio legislativo per quanto concerne la modifica del Codice della Strada, al fine di valutare un intervento di sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti per strada”.

E dall’8 Agosto l’abbandono l’abbandono dei rifiuti lungo le strade è reato ambientale con sanzioni amministrative e penali

“Con la pubblicazione lo scorso 8 agosto del decreto “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” l’abbandono dei rifiuti lungo le strade è considerato reato ambientale e pertanto soggetto a severe sanzioni per chi, ripreso da telecamere comunali, autostradali o private, è sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo le strade. Le sanzioni sono molto severe con multe, sospensione della patente e, nei casi più gravi, l’arresto”.