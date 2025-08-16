AVIS Campobello: “Grande successo dei Giochi Senza Frontiere”

L’AVIS comunale di Campobello di Mazara esprime grande soddisfazione per l’eccezionale riuscita dell’evento “Giochi Senza Frontiere“, dedicato ai giovani del territorio. La manifestazione, svoltasi a Torretta Granitola ed organizzata in collaborazione con il locale Club Nautico, ha visto una calorosa partecipazione e ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione e sano divertimento per i ragazzi.

Pienamente raggiunto quindi l’obiettivo di promuovere valori come lo spirito di squadra, la lealtà e la collaborazione, con un successo di pubblico che ha superato ogni aspettativa, grazie all’entusiasmo dei partecipanti e all’impegno di tutti i volontari coinvolti. Le diverse prove e sfide hanno animato il pomeriggio, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a tutti i presenti.

Il successo di questa edizione conferma l’importanza di investire in attività ricreative e sociali che mettano al centro i giovani, offrendo loro spazi di crescita e condivisione. L’AVIS di Campobello ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, in particolare i volontari, le famiglie ed il Club Nautico, che ha supportato l’iniziativa.

L’associazione ribadisce il proprio impegno a favore della comunità e si prepara già a future iniziative, con l’intento di continuare a promuovere stili di vita sani e valori positivi attraverso il volontariato e la donazione del sangue.