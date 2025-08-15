A Trapani un incontro che parla di infanzia e adolescenza trans con l’Arcigay

Lunedì 18 agosto, alle ore 19, il lido AC Beach di Trapani farà da cornice a un evento dedicato alla visibilità e alla dignità delle persone transgender, promosso dall’associazione Genderlens in collaborazione con Shoruq Arcigay Trapani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo, ascolto e sensibilizzazione, in un contesto sociale in cui – evidenziano i promotori – la politica spesso ignora o strumentalizza le esperienze trans, contribuendo a rafforzare dinamiche discriminatorie e forme di violenza sistemica. Durante l’incontro verrà presentata la guida “Infanzia e adolescenza trans”, pensata come strumento informativo e pratico per supportare bambini/e e ragazzi/e transgender nel loro percorso di crescita, con consigli su atteggiamenti da assumere – o evitare – in famiglia, a scuola e nella vita quotidiana.

Genderlens è un’associazione composta da genitori di bambini/e gender creative, giovani trans e loro alleati/e. Il suo scopo è quello di far emergere la complessità dell’identità di genere come parte integrante dell’esperienza umana. “Ogni bambino/a vive e manifesta la propria identità di genere in modo unico, secondo il proprio sentire e le proprie emozioni”, affermano da Shoruq Arcigay Trapani. L’associazione esprime forte preoccupazione per il disegno di legge del governo Meloni relativo alla disforia di genere, denunciando il rischio di compromettere i diritti fondamentali delle persone trans, in particolare dei minori. Il testo legislativo prevede, infatti, una sorta di schedatura dei giovani in transizione e limitazioni all’accesso a cure e trattamenti medici. “Ostacolare i percorsi di affermazione di genere non farà sparire le persone trans – si legge nel comunicato – ma renderà l’ambiente che le circonda ancora più ostile e ingiusto”. All’evento parteciperanno Paola Provenzano e Cecilia Ruiz Lopez di Genderlens, insieme alla psicologa Viviana Catania dell’ASP di Trapani. A moderare l’incontro sarà Enrica Valenza. A seguire, è previsto un AperiPride con buon cibo, atmosfera conviviale e possibilità di menu vegano.