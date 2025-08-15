Borgo diVino in Tour arriva a Erice: tre giorni di gusto, vino e musica

Dal 29 al 31 agosto, il suggestivo centro storico di Erice (TP) si trasformerà in un paradiso per gli amanti del buon vino e della gastronomia grazie a Borgo diVino in Tour, la rassegna enogastronomica itinerante che porta nel cuore dei borghi italiani le eccellenze vitivinicole del nostro Paese. Per tre serate, dalle 18 alle 24, sarà possibile passeggiare tra Piazza della Loggia, Piazza San Giuliano e Piazza San Domenico, scoprendo cantine provenienti da tutta Italia pronte a farvi assaporare i loro migliori vini. Accanto alle degustazioni, non mancheranno piatti tipici locali e musica dal vivo. L’ingresso alla manifestazione è libero per tutti. Per partecipare alle degustazioni, sarà possibile acquistare un voucher (online o in loco) al costo di 18€, che dà diritto a 8 assaggi di vino a scelta tra le cantine presenti.

Maggiori info e acquisto voucher su: borgodivino.it/erice