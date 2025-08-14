L’Unione Maestranze omaggerà la Madonna di Trapani

L’Unione Maestranze di Trapani parteciperà ai festeggiamenti in onore della Madonna di Trapani. Dopo aver omaggiato la processione di Sant’Alberto con il recupero e il restauro della storica “Mano del Miracolo”, l’Unione Maestranze estende il suo tributo alla processione della Patrona, la Madonna di Trapani. Il simulacro della Vergine, nel suo percorso tradizionale, sosterà davanti alla sede dell’Unione Maestranze in Piazza Scarlatti, dove sarà accolto da un breve spettacolo di fuochi d’artificio, un omaggio di fede e devozione che vuole sottolineare il forte legame tra l’Unione, la città e le sue radici più profonde.

Il Presidente dell’Unione, l’architetto Giovanni D’Aleo, ha dichiarato: “Oggi più che mai, io e l’intero Consiglio di Amministrazione, insieme all’Assemblea dei Consoli, sentiamo il dovere di supportare e valorizzare tutti quei momenti che rappresentano le tradizioni autentiche della nostra Trapani. L’Unione Maestranze è custode della Processione dei Misteri, uno dei momenti più sentiti della fede e della tradizione trapanese, ma non dimentica che la nostra città ha molti altri momenti di profonda importanza culturale e spirituale che vanno promossi, sostenuti e, dove necessario, riportati in auge“. Con questa iniziativa, l’Unione Maestranze vuole ribadire il proprio ruolo non solo come associazione storica, ma anche come punto di riferimento per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale e religioso di Trapani.