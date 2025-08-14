Ferragosto nelle spiagge delle città trapanesi: non sporcare, bere, accendere falò

Tutti i comuni trapanesi si stanno man mano attenendo alla normativa di tutelare i litorali dal bivacco che tra oggi e domani, nei giorni di Ferragosto, assalirà le spiagge. Dopo San Vito Lo Capo, Petrosino e Marsala, anche le altre città emanano ordinanze contro i falò, l’abbandono dei rifiuti, la musica alta non autorizzata regolarmente e contro la vendita e consumazione di alcolici.

Castellammare

A Castellammare del Golfo torna il divieto di trasportare, stoccare o immagazzinare legna sulle spiagge nella notte che precede ferragosto e nella stessa giornata del 15 per prevenire l’accensione dei vietati falò. Sulle spiagge, o in prossimità dei varchi di accesso al mare, è vietato anche campeggiare e pernottare. Nelle aree è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 17 del 14 agosto alle ore 7 del 16 agosto, come stabilisce l’ordinanza del sindaco Giuseppe Fausto emessa in base a precise misure di sicurezza indicate dalla prefettura per le giornate a rischio. Il divieto trasportare legna in spiaggia e dunque prevenire l’accensione di falò e qualsiasi altro fuoco, riguarda la spiaggia Playa, Guidaloca, cala Marina, cala Mazzo di Sciacca, piazzale Stenditoio, cala Marina di Petrolo nei giorni 14 e 15 di agosto, quando non si potrà nemmeno campeggiare e pernottare. È vietata anche “la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocale a mezzo di ausili sonori”. Nella notte del 14 agosto è consuetudine per tanti recarsi sulle spiagge con l’intenzione di fare dei falò ma l’accensione di fuochi sulla spiaggia è già proibita con regolamentazione della Capitaneria di Porto e dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente e prevede il divieto di accensione di fuochi a combustibile nonché l’accensione di qualsiasi altro fuoco sulla spiaggia. Anche quest’anno lo scopo dell’ordinanza, reiterata annualmente dall’amministrazione comunale, è quello di “prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” nella notte tra il 14 ed il 15 agosto quando l’accensione dei fuochi o falò “costituisce una vera insidia perché i carboni ancora ardenti sono coperti dalla sabbia dell’arenile, e provocano delle scottature gravi nelle persone che accidentalmente vi passano sopra. Il carbone creatosi dalla combustione in quantità notevole costituisce, inoltre, grave causa ostativa alla serena attività di balneazione dei bagnanti, a causa delle esalazioni che emana”. Inoltre l’accensione di fuochi, barbecue, fornelli “in questo periodo contraddistinto dalle altissime temperature, potrebbe creare fattori di altissima criticità e di potenziali problemi legati anche alla incolumità pubblica nonché incrementare il rischio di incendi”.

Mazara del Vallo

Il sindaco Salvatore Quinci rende noto che, con propria Ordinanza n. 43 del 12 agosto 2025, sono state introdotte misure speciali per la notte di Ferragosto, integrando quanto già previsto dall’ordinanza n. 39/2025 Musica. Oggi, 14 agosto, bar e ristoranti potranno diffondere musica fino alle ore 3 del 15 agosto, esclusivamente come attività accessoria e complementare alla somministrazione di cibi e bevande. Non sono consentiti eventi musicali autonomi o serate danzanti come in pub, discoteche o sale da ballo. Dalle ore 8 del 14 agosto alle ore 8 del 15 agosto è vietato portare o avere con sé legna, carbone, carbonella o qualsiasi altro materiale idoneo, anche solo potenzialmente, ad accendere fuochi sulle spiagge del Lungomare Fata Morgana, Lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, e lungo la litoranea S.P. 38 Mazara del Vallo – Torretta Granitola. Dalle ore 22 del 14 agosto alle ore 8 del 15 agosto, su tutto il territorio comunale, è vietata la vendita, la somministrazione (anche itinerante), la detenzione e il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, compresa la vendita tramite distributori automatici. Sono ammessi solo all’interno dei locali autorizzati e negli spazi pubblici da essi occupati, ma resta vietata la vendita per asporto. In luogo pubblico è inoltre vietata la detenzione di bottiglie o contenitori in vetro e di oggetti atti ad offendere. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine. Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa vigente.

Valderice

Per garantire sicurezza, decoro e tutela delle spiagge, nei giorni 14 e 15 agosto 2025 sono previste misure straordinarie: vietata la somministrazione, vendita, asporto e detenzione di bevande in bottiglie di vetro o altri contenitori potenzialmente pericolosi nelle aree pubbliche e sulle spiagge. Vietato il campeggio sulle spiagge dalle ore 20 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto. Vietato accendere fuochi o braci sulle spiagge e nelle aree pubbliche. Vietato il bivacco nelle spiagge e nelle aree pubbliche. Le disposizioni valgono per tutto il territorio comunale, comprese le spiagge libere. La violazione comporta sanzioni previste dalla normativa vigente.