Ferragosto, prime ordinanze nelle città trapanesi “no falò”

Con l’arrivo di Ferragosto, le località balneari della provincia di Trapani si preparano a gestire una delle notti più attese e affollate dell’estate. Quest’anno consueto richiamo del mare e della festa, alzando il livello dell’attenzione per proteggere le spiagge dal sovraffollamento e dal bivacco selvaggio, fenomeni che negli ultimi anni hanno messo a dura prova l’ambiente e la sicurezza pubblica. A fare da apripista è il Comune di San Vito Lo Capo, da sempre meta ambita per il Ferragosto, dove il sindaco La Sala ha firmato un’ordinanza restrittiva per regolamentare l’accesso alle spiagge nelle giornate più sensibili. In particolare, con l’Ordinanza n. 19 del 7 agosto 2025, il sindaco ha disposto che nei giorni 10, 14 e 15 agosto, dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo, tutte le spiagge del territorio comunale saranno interdette all’accesso, ad eccezione della porzione di arenile antistante “Villetta Faro”.

Contestualmente, vige il divieto assoluto di accensione di fuochi e falò, così come di ogni forma di bivacco, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. “Ferragosto deve rimanere un momento di festa e condivisione, ma non a scapito dell’ambiente o della vivibilità dei luoghi. Proteggere il nostro litorale è un dovere collettivo”, ha dichiarato il sindaco La Sala. L’Amministrazione invita cittadini, residenti e turisti a prenderne visione e a collaborare attivamente al rispetto delle disposizioni.L’iniziativa di San Vito Lo Capo non resterà isolata: altri comuni del litorale trapanese stanno valutando misure analoghe – Erice, Trapani, Marsala, Petrosino, Mazara, Campobello, Castelvetrano, Misiliscemi, Paceco, Castellammare, ecc. – nel segno di una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza.

Il messaggio è chiaro: divertirsi sì, ma con responsabilità. I falò sulla spiaggia, spesso romantici nell’immaginario collettivo, rappresentano invece un serio pericolo per l’ambiente e per l’incolumità pubblica. E i rifiuti abbandonati dopo le feste notturne hanno un impatto devastante sul fragile ecosistema costiero. In vista della notte tra il 14 e il 15 agosto, si raccomanda dunque di evitare comportamenti irresponsabili, di non accendere fuochi, non abbandonare rifiuti e di rispettare le ordinanze comunali. Il Ferragosto può e deve essere un momento di gioia condivisa, ma nel rispetto dei luoghi che lo rendono speciale.