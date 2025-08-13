Schiusa di tartarughine al lido Burrone di Favignana: “Sorpresa unica”. VIDEO

Una schiusa a sorpresa ieri a Favignana. Di sera, la spiaggia di lido Burrone ha offerto uno scenario unico tra i bagnanti che spingevano a voce le tante piccole tartarughe appena nate a raggiungere la strada verso il mare. Una ovodeposizione di cui non si era a conoscenza, dice l’Area Marina Protetta delle Egadi: con l’aiuto del personale specializzato, seguendo le indicazioni fornite dagli esperti del WWF Sicilia Nord Occidentale, le piccole tartarughine hanno trovato la strada e hanno raggiunto in sicurezza il mare. “Gli eventi di questa estate, per noi straordinari, aprono nuovi scenari di conoscenza sulle presenze alle Isole Egadi di Caretta Caretta, anche in un passato più o meno lontano. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ancora avvistamenti di piccole tartarughe. Se dovesse accadere, contattate immediatamente il nostro centro, al numero 338 5365759 o la competente Capitaneria di Porto“, fanno sapere dall’AMP.

