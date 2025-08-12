A Trapani si va verso la riqualificazione di due campi polivalenti di quartiere

E’ stata avviata dai Servizi Sociali la fase di co-progettazione sociale che consentirà il riutilizzo e la riqualificazione di alcuni beni pubblici di proprietà del Comune di Trapani che verranno restituiti alla comunità, grazie ad una programmazione di attività sociali che saranno rivolte alla cittadinanza, in sinergia con gli enti del terzo settore, selezionati nell’ambito delle procedure pubbliche avviate nei mesi scorsi. “Tanti bei progetti verranno realizzati presso i campetti polivalenti siti in Via Sceusa e Via Omero che ritorneranno ad essere luoghi in cui educazione, sport e integrazione potranno convivere, pensati per giovani, famiglie, persone con disabilità e per chiunque volesse contribuire alla costruzione di un progetto educativo volto a costruire una società più solidale e sempre più proiettata verso una cittadinanza attiva”, dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Virzì.

E ancora il centro sociale adiacente l’Ufficio Servizi sociali – Centro Nino Via, nel quale nascerà un Progetto Integrato con le realtà del Terzo Settore, finalizzato a potenziare l’attività di segretariato sociale sui servizi e sulle opportunità socio-economiche-lavorative, a creare micro-progettualità di miglioramento per la vita delle persone e del territorio e servizi di prossimità, a divenire luogo di ascolto per chi vive in una condizione di fragilità: “L’Amministrazione comunale proseguirà nella valorizzazione dei beni di proprietà dell’Ente Locale“, dicono infine i due amministratori.