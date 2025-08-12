Palashark, spiragli positivi: il Comune di Trapani rassicura sul futuro granata

Le polemiche di ieri, che hanno acceso il dibattito cittadino attorno alla possibilità che la convenzione tra il Comune di Trapani e la società di basket guidata da Valerio Antonini per l’affidamento del Pala Daidone (o PalaShark) potrebbe sfumare, sembrano lasciare spazio a un clima più costruttivo. A rassicurare la tifoseria granata e l’intera comunità sportiva trapanese è una nota dell’Amministrazione comunale, che attraverso una seduta informale della Giunta, presieduta dal sindaco Giacomo Tranchida e alla presenza dei rappresentanti della maggioranza consiliare e del Presidente del Consiglio comunale, ha ribadito con convinzione una posizione chiara: “I colori della maglia granata hanno diritto di cittadinanza sportiva all’interno del Pala Daidone“.

Un messaggio che arriva nel pieno di una fase delicata, segnata da preoccupazioni legate al futuro dell’impianto e alla permanenza della squadra nel proprio “tempio sportivo”. Proprio per evitare fraintendimenti e scelte affrettate, la Giunta invita a moderare i toni, smorzare le polemiche e non alimentare tensioni che rischiano solo di generare ansia tra tifosi e abbonati. Al centro dell’attenzione, ora, c’è il tavolo tecnico aggiornato al 19 agosto, che si preannuncia decisivo per definire in modo puntuale le procedure giuridico-amministrative che, nel pieno rispetto delle norme, possano portare anche a soluzioni transattive per garantire alla squadra granata la permanenza nel suo naturale scenario sportivo. L’auspicio è chiaro: trovare un equilibrio tra regole, buon senso e volontà politica, nell’interesse della città e di un progetto sportivo che ha acceso entusiasmo e mobilitato migliaia di trapanesi.