A Mazara nasce il Circolo dei Giovani Democratici, Antonino Signorello primo segretario

Mazara del Vallo ha ufficialmente una nuova realtà politica giovanile. Nel pomeriggio di sabato si è svolto il Congresso costitutivo del Circolo comunale dei Giovani Democratici, che ha registrato una partecipazione numerosa e un dibattito vivace, con interventi di qualità e una forte presenza giovanile. I lavori si sono aperti con l’intervento di Benedetta Bianco, in veste di delegata regionale, che ha proposto Angela Asaro alla presidenza dell’Assemblea. La proposta è stata accolta e approvata dall’assemblea con voto unanime. Alla giornata hanno preso parte numerosi esponenti del Partito Democratico siciliano, tra cui la deputata regionale e vice segretaria del PD Sicilia, Valentina Chinnici, il vice presidente del Libero Consorzio di Trapani Ernesto Raccagna, la segretaria provinciale Valeria Battaglia e il dirigente regionale Sergio Lima.

Conclusa la fase di confronto, l’assemblea degli iscritti ha eletto Antonino Signorello come primo segretario del Circolo. Signorello ha sottolineato il lavoro svolto nei mesi precedenti, spiegando che il gruppo ha scelto di costruire con calma una comunità solida, piuttosto che inseguire numeri. Il tema del congresso, “Il coraggio di salpare”, è stato descritto come metafora di un’iniziativa che vuole rompere il ghiaccio dell’indifferenza e del disincanto giovanile verso la politica. Secondo il neo segretario, la distanza tra i giovani e la politica è spesso il risultato di un allontanamento da entrambe le parti. Il nuovo circolo si propone quindi di colmare questo vuoto, offrendo un punto di riferimento per chi vuole impegnarsi attivamente, senza dinamiche calate dall’alto o figure di facciata. Nel suo discorso, Signorello ha ribadito l’intenzione di costruire una comunità autentica e inclusiva, e ha confermato Benedetta Bianco nel ruolo di vicesegretaria, riconoscendole dedizione e continuità nel lavoro sul territorio. Ha infine annunciato una prossima riorganizzazione interna, che punterà a coinvolgere i più giovani e a favorire un ricambio generazionale, con l’obiettivo di far crescere nuovi leader all’interno del circolo.