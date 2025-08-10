San Lorenzo e le stelle cadenti. Origini, leggende e quando vederle

La notte del 10 agosto è tradizionalmente chiamata la notte di San Lorenzo ed è famosa per le stelle cadenti, o meglio per la pioggia di meteore conosciuta come le Perseidi. Queste meteore sono detriti di una cometa (Swift-Tuttle) che, entrando nell’atmosfera terrestre, producono scie luminose visibili nel cielo notturno. La leggenda lega questo fenomeno al martirio di San Lorenzo, arso vivo su una graticola il 10 agosto del 258 d.C.: le stelle cadenti rappresenterebbero le sue lacrime infuocate versate durante il supplizio. Questo ha dato origine alla suggestione popolare che guardare le stelle cadenti in questa notte porti fortuna o la realizzazione di un desiderio.Dal punto di vista scientifico, si tratta di un fenomeno astronomico naturale ricorrente ogni anno intorno a queste date e ha una spiegazione nella traiettoria terrestre e nello sciame meteorico delle Perseidi.

Le stelle cadenti delle Perseidi nel 2025 saranno visibili da metà luglio a fine agosto, con il picco massimo atteso il 12 agosto alle 13:15 GMT. Per l’Italia (CEST, GMT+2), il momento migliore per osservare è la notte tra l’11 e il 13 agosto, soprattutto nelle ore prima dell’alba, quando si possono vedere fino a 70-100 meteore all’ora. La Luna sarà quasi piena e illuminerà il cielo.