La Nasa ci mostra la vicinanza tra Sicilia e la terra ferma…

L’Italia meridionale incontra la Sicilia, l’isola più grande del Mar Mediterraneo e una delle 20 regioni italiane. Lo fa in un’immagine diffusa dalla NASA, la National Aeronautics and Space Administration, l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America. Nel suo punto più vicino, la Sicilia si trova a sole 2 miglia (3,2 km) dalla terraferma, collegate dallo Stretto di Messina. Da 260 miglia di altezza, la Stazione Spaziale Internazionale offre un punto di osservazione unico sul punto di incontro delle due regioni che è veramente minimo. I pareri dei sismologi sono divisivi: la Sicilia secondo alcuni si allontana alla terra ferma a causa delle faglie nel Mar Ionio, addirittura pare che, milioni di anni fa, Sicilia e Calabria fossero attaccate. Per altri invece l’isola si avvicina ogni anno di pochi millimetri o centimetri.