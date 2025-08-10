Esodo e controesodo: quando mettersi in strada nelle ferie d’agosto

In vista dell’incremento della circolazione stradale per l’esodo e il controesodo estivo, Viabilità Italia, ha predisposto il Piano – consultabile sul sito della Polizia di Stato al link –https://www.poliziadistato.it/– con lo scopo di fornire ai cittadini le informazioni più utili a favorire partenze consapevoli e garantire le migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale. È stata richiamata l’attenzione degli enti gestori delle infrastrutture al fine di monitorare i volumi del traffico viario e porre in essere le misure più idonee a favorire la percorribilità della rete stradale. Le Forze dell’ordine garantiranno mirati servizi su strada finalizzati anche a prevenire e contrastare le condotte di guida a rischio.

Questo il calendario: