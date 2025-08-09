Terremoto al largo delle coste siciliane

La terra trema al largo della più grande isola del Mediterraneo. Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato localizzato in mare, nel Canale di Sicilia meridionale. Il sisma è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv alle ore 9.50, a una profondità di 10 chilometri. Il bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che il sisma è classificato come scossa di bassa intensità, generalmente non associata a danni significativi. La zona al largo delle coste siciliane è una zona sismicamente attiva.