Panteschità Estate, incontri a tema e passeggiate con l’Università Popolare

Il progetto “PANTESCHITÁ ESTATE 2025″ dell’Università Popolare di Pantelleria prevedeva ben cinque eventi al Castello per il mese di agosto. La conferenza sugli articoli di Galt del 28 agosto verrà spostata nell’Aula consiliare. Domenica 10 agosto a partire dalle ore 10 e ha il titolo evocativo: “SENTIERI DI GUERRA, VOCI DI PACE: ESPLORANDO LA PANTELLERIA NASCOSTA.” L’Università Popolare di Pantelleria in collaborazione con l’Associazione Linea Gotica Lucchesia e la WWII Military Collector Sicilia, organizza una passeggiata narrativa che unisce escursionismo, storia e memoria. Un’esperienza immersiva, adatta a tutte le età, inclusi ipovedenti e non vedenti accompagnati, che si snoderà lungo alcuni dei luoghi che hanno segnato la storia dell’isola durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il percorso partirà dalla Cevusa Bianca in Via San Vito, 15, in contrada San Vito alle ore 10 e, con tappe dedicate a brevi letture sulla storia di Pantelleria, condurrà i partecipanti fino a Cannachi. Durante il tragitto, si visiteranno i siti militari ancora presenti, offrendo uno spaccato unico del passato bellico dell’isola. A Cannachi, Nuccia Farina racconterà la storia dell’esplosione e della tragedia che vi si consumò, rendendo la narrazione ancora più toccante e vivida. Per un’atmosfera ancora più autentica e fedele all’epoca, l’escursione sarà accompagnata da mezzi militari d’epoca. I partecipanti sono invitati a indossare abiti e scarpe comode, adatti a una passeggiata e a portare con sé dell’acqua. La partecipazione è libera, su prenotazione al 331 490 5245, sarà richiesta una donazione volontaria per sostenere le attività culturali dell’UNIPANT. Per info: www.unipant.it – 331 490 5245. Quest’anno torna la visita guidata alla Mostra NOSTOS II del Maestro Cossyro, socio fondatore dell’Unipant, domenica 27 agosto alle ore 11. La partecipazione è gratuita, su prenotazione al numero 331 490 5245 (offerta libera).