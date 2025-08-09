“A casa vostra così vivete?”, la denuncia dell’ambientalista mazarese Accardo. VIDEO

Di battaglie per le spiagge e per il mare della sua Mazara ne fa tante Gaspare Accardo, e ancora una volta, tramite un video Facebook, denuncia lo stato dei litorali cittadini, indossando la sua maglietta “No limits team”. Nella zona di Quarara, dove era mesi va con dei volontari aveva organizzato una giornata di pulizia, ancora rifiuti, bottiglie di vetro, plastica, abbandonati. Gaspare urla: “Vergognatevi, a casa vostra così vivete? E’ uno schifo, una vergogna senza fine e nessuno fa niente. Noi volontari facciamo tutto, Mazara del Vallo non può continuare così. Dovete finirla, non meritiamo questo, noi abbiamo dignità”.

GUARDA IL VIDEO: