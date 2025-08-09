Curatolo: “Marsala Futura, insieme per cambiare la città”

In tempo di prossime elezioni Amministrative, il movimento “Marsala Futura” con Leonardo Curatolo che si propone a candidato sindaco vuole rivolgere un appello ai cittadini-elettori:

Marsala Futura ha scelto di camminare a testa alta, senza accordi di comodo e senza compromessi. L’unico patto che stringiamo è con voi: con i lavoratori di ogni settore, con gli imprenditori e i commercianti che ogni giorno lottano per andare avanti, con i genitori che salutano i figli in partenza verso un futuro lontano, e con chi resta, affrontando la fatica e la delusione di una città che merita di più. Crediamo che la dignità, la lealtà e il rispetto vengano prima di tutto. È con questi valori che vogliamo risollevare Marsala, restituendole orgoglio e speranza. Il nostro impegno è chiaro: far rinascere l’economia senza sprechi, assicurare acqua ogni giorno per tutti, rendere le strade, i parcheggi e le aree pubbliche sicure, pulite e accoglienti. Non servono opere faraoniche: serve concretezza, cura e attenzione per le vere necessità della nostra comunità.

Se il futuro ci metterà alla prova, lo affronteremo da uomini e donne liberi, con coraggio, dignità e amore per la nostra terra. Lotteremo insieme, fianco a fianco, per una Marsala che torni a essere viva, giusta e fiera di sé. Noi siamo il riscatto di questa città. E nessuno potrà fermare la forza di chi crede davvero nel cambiamento. La nostra speranza è la stessa che batte nei vostri cuori: costruire, con impegno e verità, una Marsala più sicura, più giusta e più prospera. E oggi rivolgiamo un appello a tutti i movimenti civici, alle associazioni e a tutte le forze sane della nostra città: uniamoci. Mettiamo da parte divisioni e personalismi. Facciamo squadra, per restituire dignità e futuro alla nostra comunità. Marsala ci chiama, e insieme possiamo rispondere. Insieme, possiamo.

Leonardo Curatolo