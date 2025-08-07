Il comandante dei Carabinieri in visita nelle isole di Pantelleria e Lampedusa

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, nella giornata odierna, giovedì 7 agosto, ha visitato i Reparti presenti nelle isole di Pantelleria (TP) e Lampedusa (AG).

Le visite hanno rappresentato un ulteriore emblematico e concreto segnale di vicinanza del Vertice dell’Arma alle comunità ed ai Reparti più distanti dal centro, il cui personale è stato aumentato con servizi provvisori anche per affrontare le esigenze del periodo estivo, creando sinergie e mettendo a sistema tutte le componenti specialistiche (navale, forestale e mobile).



A Pantelleria, accolto dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri Territoriale e di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale nonché dal Comandante della motovedetta, ha incontrato una rappresentanza delle varie componenti dell’Arma presenti sull’isola. A seguire, il Gen. C.A. Luongo si è recato sull’isola di Lampedusa. Lì, accolto dai Comandanti della Tenenza, della Stazione Carabinieri di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale

nonché dal Comandante della motovedetta, nella sede della Tenenza cittadina, ha salutato i militari dei diversi Reparti che operano nell’isola. Ha successivamente visitato l’hotspot dove presta servizio anche personale dell’Arma.



