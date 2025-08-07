A Erice la potatura delle palme di via Marconi: era ora

Hanno preso il via ieri a Erice, lungo la via Marconi, gli interventi di potatura delle palme presenti nel territorio comunale che avevano bisogno di essere sfoltate per evitare problemi ai passanti ma anche ai balconi dei palazzi vicini. Insomma, era ora. Le operazioni, programmate annualmente per garantire il decoro urbano e la salute delle piante, proseguiranno nei prossimi giorni non solo in via Manzoni ma anche in alcune vie del quartiere San Giuliano. I lavori sono eseguiti da una ditta incaricata dal Comune.