L’ANPI di Trapani ricorda il vice questore Ninni Cassarà, vittima della mafia

Ninni Cassarà, vice questore, è stato ucciso dalla mafia 40 anni fa come ieri. Ed è stata la locale associazione dell’ANPI a recuperare la memoria di questo ‘eroe moderno’. Una manifestazione semplice, per pochi, nella via, una delle prime in Sicilia, a lui dedicata. Un ricordo di chi lo ha conosciuto, poi una corona di fiori sopra la targa che lo ricorda e l’impegno a recuperarne sempre la memoria. Per Trapani un eroe dimenticato, per molti, perché Cassarà nel periodo in cui diresse la squadra mobile di Trapani seppe presto comprendere il groviglio di interessi; come ha scritto il giornalista Antonio Calabrò “di una città segnata dalle relazioni torbide tra famiglie mafiose e massoneria, bene inserita nel palazzo del potere locale”. Cassarà sfidò questo intreccio di potere con la clamorosa irruzione in un famoso circolo che lo rappresentava. Durante il periodo trapanese conobbe il magistrato Giovanni Falcone, una notevole collaborazione che continuò con il loro trasferimento a Palermo, il più significativo dei quali è il maxi processo.