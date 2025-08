Marsala, il consiglio approva solo debiti fuori bilancio. Carnese passa all’opposizione?

La seduta di martedì 5 agosto del Consiglio comunale di Marsala, svoltasi insolitamente in orario mattutino, è stata aperta dalle comunicazioni, avviate con l’intervento di Antonio Vinci che ha chiesto notizie circa i tempi di trattazione per il nuovo Regolamento edilizio, così come modificato.

Mario Rodriquez ha segnalato una perdita d’acqua all’Autoparco comunale, non ancora riparata e per questo i servizi igienici non sono fruibili. Elia Martinico ha sottolineato la poca pulizia dell’area di Strasatti dove si svolge la Rassegna Meccanico Agricola, evidenziando che l’evento è patrocinato dal Comune. Rosanna Genna ha invitato la presidenza a programmare una seduta sulle interrogazioni, al fine di un confronto con Giunta e dirigenti.

Leo Orlando ha evidenziato che diversi incidenti stradali si verificano in determinati punti del territorio, spesso su strade con buche e poco illuminate. In molti casi, anche l’assenza di segnaletica (orizzontale e verticale) o non facilmente visibile, nonché semafori non funzionanti. Lamenta che solo ora si sta provvedendo a delimitare gli accessi ai luoghi di concerti acquistando “new jersey” stradali (barriere di sicurezza modulari, utili in caso di impatto per limitare i danni), invece di impiegare personale e autovetture.

Rino Passalacqua ha pure chiesto notizie sul nuovo regolamento edilizio, la cui approvazione è urgente in vista di prossimi bandi. Michele Accardi ha condiviso l’urgenza riguardo al nuovo Regolamento edilizio; mentre Bonomo ha lamentato che pur disponendo di 30 mila euro per passerelle disabili sulle spiagge libere, nulla è stato avviato al momento dal settore competente. Infine, Pino Carnese ha segnalato che le vie Lazzara e Frazzitta sono piene di sterpaglie e che stessa situazione si registra in via Garibaldi. Di questo ha riferito a sindaco e vicesindaco, ma ancora nessun intervento; così come nessun vigile è presente in piazza della Repubblica per regolamentare il transito veicolare che è elevato, con pericolo per i pedoni. Il consigliere si è detto pronto a transitare all’opposizione visto il disinteresse della giunta per la città. “Sto riflettendo se continuare a stare in una maggioranza che si sta dimostrando insensibile ai problemi della città”

.

Successivamente, la discussione del Consiglio ha riguardato un debito fuori bilancio su cui ha relazionato l’assessore Ignazio Bilardello e che pure ha risposto alle richieste di chiarimenti del consigliere Cavasino. L’atto è stato approvato all’unanimità. L’Aula ha poi approvato i debiti fuori bilancio iscritti ai punti dal 37 al 42.