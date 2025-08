Torna l’allerta gialla incendi in tutta la Sicilia

La calda domenica di ieri, nonostante un pò di vento, ci ha riportato le alte temperature che si erano abbassate nei giorni precedenti. E così torna anche l’allerta della Protezione Civile per gli incendi e le ondate di calore. Una saccatura atlantica, in movimento verso la penisola balcanica, farà ancora sentire i suoi effetti sulle regioni del medio Adriatico e parzialmente al Sud, con locali fenomeni d’instabilità. La ventilazione sarà in prevalenza nord-occidentale al Centro-Sud, con rinforzi su Sardegna e Sicilia, Puglia e settori ionici. Le temperature massime stazionarie o in graduale aumento. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale, in zona gialla, sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce. Una situazione che metterà nuovamente in allarme la macchina dei soccorsi in Sicilia. Solo una settimana fa i terribili incendi tra Custonaci e San Vito che hanno sconvolto Monte Cofano e la Riserva dello Zingaro.