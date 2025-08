In documento francese del 1929 la vendemmia in un feudo di Mazara del Vallo. VIDEO

Nel cuore del territorio di Mazara del Vallo, nella contrada agricola conosciuta come Gazzera, in cui insisteva la proprietà storica della famiglia nobile dei Burgio, esiste una memoria visiva straordinaria: un documento filmato del 1929, realizzato presumibilmente da autori francesi, oggi conservato probabilmente negli archivi dell’INA (Institut National de l’Audiovisuel) e reso disponibile sul canale Di ZANKLE TUBE. Il breve filmato – attribuito dalla pagina Facebook “C’era una volta in Sicilia” – a Marsala, ma con chiari riferimenti al territorio di Mazara – offre una testimonianza unica sulla vendemmia tradizionale siciliana all’inizio del XX secolo. Le immagini ci trasportano in un’epoca in cui il lavoro nei campi era scandito dai ritmi naturali, e la produzione del vino avveniva con metodi antichi, tramandati da generazioni. Oggi, queste immagini costituiscono un patrimonio culturale da riscoprire, un’occasione per valorizzare le radici agricole della Sicilia occidentale e per riflettere sulla trasformazione del paesaggio e delle pratiche produttive.

GUARDA IL VIDEO:

Nel video si possono osservare le scene di raccolta delle uve, tra filari ordinati e rigogliosi, dove uomini, donne e bambini partecipano alla vendemmia con gesti lenti e precisi. Le ceste colme vengono portate con cura verso gli spazi destinati alla pigiatura, momento centrale e simbolico di questa tradizione.

La pigiatura con i piedi: un gesto arcaico

Uno degli aspetti più affascinanti del documento è la rappresentazione della pigiatura con i piedi. In grandi tini di legno, gli uomini salgono scalzi e iniziano a premere i grappoli con un ritmo quasi danzante. Si tratta non solo di una tecnica di spremitura, ma anche di un vero e proprio rito collettivo, che coinvolgeva l’intera comunità contadina. Il gesto, lento e costante, esprime un legame diretto con la terra e la materia viva dell’uva. Successivamente, il filmato mostra la fase di raccolta del mosto, che viene trasferito in botti o tini per la fermentazione. Tutto il processo – dalla raccolta alla trasformazione – avviene sotto lo sguardo attento degli agricoltori, che mettono in atto conoscenze acquisite nel tempo. È un sapere che unisce tecnica e intuizione, scienza empirica e cultura popolare.