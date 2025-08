Ciclismo: 4 podi e un secondo posto per la Star Cycling

Lo scorso fine settimana è stato ricco di ciclismo. Si è svolta la 71ª edizione della Coppa Venera ad Avola, in cui la Star Cycling Lab di Marsala è riuscita a distinguersi grazie all’atleta di casa, il giovane Gabriele Maretta che nella categoria Juniores ha sfoggiato una volata regale che gli è valsa un meritato secondo posto. Al Campionato Regionale a cronometro di Racalmuto, diversi i podi: Clarissa Stella nella categoria Woman, Felice La Grutta in M4, Paolo Spadaro in M6 e lo stesso direttore sportivo Ninni Stella nella categoria M3. All’Autodromo Valle dei Templi invece, si è svolta una gara a circuito divise per categorie che hanno visto le ottime prestazioni di Enrico e Pietro Bendici e Tancredi Stella. Il presidente di Star Cycling Lab, Francesco Stella, ha espresso tutta la sua gioia per i risultati ottenuti: “Sono felicissimo per il weekend di gare. Tanti podi e 4 vittorie rappresentano il grande momento di forma che stanno vivendo tutti gli atleti, sapientemente guidati dai direttori sportivi Ninni e Dario, a cui faccio i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti per il lavoro che fanno con i settori giovanili”. Spazio anche ai più piccoli: con la Star Cycling in gara anche il 12enne Peppe Ampola.