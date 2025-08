Vittorio Russo presenta al Parco Lilibeo il libro “Miryam. Il segreto della Madre”

Sarà il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala – PALM, ad ospitare, lunedì 4 agosto, alle ore 19, nella sala conferenze “M. L. Famà”, la prima presentazione di “Miryam. Il segreto della Madre”, l’ultima novità editoriale dello scrittore Vittorio Russo, edito da Baldini+Castoldi – La Nave di Teseo, disponibile in librerie e store online dallo scorso 25 luglio. “È un vero piacere poter ospitare un evento così speciale, che conferma ancora una volta la nostra apertura a momenti di incontro e confronto culturale e sociale – dichiara la direttrice Anna Occhipinti –. Ringraziamo Vittorio Russo per aver scelto di iniziare il suo tour di presentazioni proprio dal nostro Museo e l’augurio è che in molti possano cogliere l’invito a partecipare, per approfondire temi, scoprire nuove prospettive e condividere emozioni insieme allo scrittore”.

“Miryam. Il segreto della Madre” è un romanzo che porta alla luce la figura di Maria, Miryam, madre di Yeshua, nel suo essere “donna” e non “simbolo”: una voce dimenticata dalla storia che finalmente si alza e racconta ciò che i Vangeli non hanno mai raccontato.

“Sono felice del traguardo raggiunto e della possibilità di presentare un lavoro che ho iniziato quindici anni fa e che sono riuscito a portare a termine solo grazie alle sollecitazioni dei miei due figli, Sigfrido e Ascanio. Ed eccomi qui a Marsala, città a me singolarmente cara, a pochi giorni dall’uscita in libreria, a presentarlo al Parco Archeologico di Lilibeo – dichiara lo scrittore Vittorio Russo –. Il romanzo è una narrazione che si nutre di fonti antiche e che restituisce alla storia, guardando oltre i Vangeli, Miryam, la madre di Yeshua, nella sua veste più umana, più dolorosa, più viva”. A dialogare con l’autore, dopo il saluto della direttrice Anna Occhipinti, sarà l’avvocato Giacomo Frazzitta.